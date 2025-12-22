«Милан» 14 матчей подряд не проигрывает в Серии А. Букмекеры уверены, что будет 17+ игр без поражений

«Милан» четыре месяца не проигрывает в чемпионате Италии.

Единственное поражение в Серии А в этом сезоне случилось 23 августа в 1-м туре – 1:2 с «Кремонезе». С тех пор «Милан» не проигрывает в чемпионате на протяжении 14 матчей.

Букмекеры дают коэффициент 1.43 на то, что команда Массимилиано Аллегри не проиграет минимум в 17 матчах подряд в Серии А. 2.70 – будет максимум 16 игр без поражений.

«Россонери» выиграли 1 из 4 последних матчей во всех турнирах. Три следующих соперника «Милана» в чемпионате – «Верона», «Кальяри» и «Дженоа».