4 миллиона от Olimpbet за экспресс на НХЛ и НБА

Клиент Olimpbet собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 1426.32,включая бонус на экспресс от букмекерской компании. На три матча НХЛ и два — в НБА он поставил 2850 рублей и получил 4 065 012!

Самый крупный коэффициент выбран в матче НБА «Индиана Пэйсерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс». За 6.17 клиент Olimpbet поставил на победу гостей, которые в текущем сезоне играют из рук вон плохо. Но здесь они дали бой и победили со счетом 114:110.

Также сыграл коэффициент 3.24 на гостевой выигрыш «Денвер Наггетс» у «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге — 113:104.

В НХЛ зашли еще три ставки с соблазнительными коэффициентами на андердогов:

4.01 на победу абсолютно худшей команды текущего сезона «Сан-Хосе Шаркс» над «Вашингтон Кэпиталс» (2:1);

4.29 на «Коламбус Блю Джекетс» против «Бостон Брюинс» (5:2);

3.95 на «Баффало Сейбрс» против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки, если первое пари не сыграет.