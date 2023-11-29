Гарначо забил «Галатасараю» в первом тайме. «МЮ» победил во всех матчах, где аргентинец забивал

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«Манчестер Юнайтед» побеждает «Галатасарай» на выезде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв).

В первом тайме отличился полузащитник «МЮ» Алехандро Гарначо. Он забил 8-й мяч за основную команду.

В семи предыдущих матчах с голами аргентинца «Юнайтед» обязательно побеждал. В перерыве поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.70.

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1 комментарий
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SopTecret
перспективный паренек!
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