Гарначо забил «Галатасараю» в первом тайме. «МЮ» победил во всех матчах, где аргентинец забивал

«Манчестер Юнайтед» побеждает «Галатасарай» на выезде в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв).

В первом тайме отличился полузащитник «МЮ» Алехандро Гарначо. Он забил 8-й мяч за основную команду.

В семи предыдущих матчах с голами аргентинца «Юнайтед» обязательно побеждал. В перерыве поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 1.70.

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