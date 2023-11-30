Olimpbet вернет 20% от ставки на победу Царукяна в бою с Дариушем

В ночь на 3 декабря в Остине пройдет турнир UFC Fight Night on ESPN 52. Главное событие вечера — рейтинговый бой в легком весе между американцем Бенейлом Дариушем и Арманом Царукяном.

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Арман провел последний поединок в UFC летом 2023 года. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Хоакимом Силвой. На счету Царукяна 20 побед и три поражения в профессиональной карьере.

Дариуш постарается реабилитироваться за последнее поражение от Чарльза Оливейры, которое он потерпел в июне нынешнего года. Бразилец одержал победу уже в первом раунде, техническим нокаутом. Всего в активе Бенейла 22 победы, пять поражений и одна ничья.

Царукян — фаворит противостояния. На него можно поставить с коэффициентом 1.35. Ставка на Армана выгодна — БК вернет 20%, если он оступится в выходные. Поставить на победу Дариуша можно с привлекательным коэффициентом 3.40.

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