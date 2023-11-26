«Лорьян» проиграл по ударам в створ во всех матчах сезона. На продолжение серии – 2.70

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«Лорьян» примет «Метц» в очередном туре французской Лиги 1.

У хозяев 12 из 12 матчей в чемпионате Франции, где их перебили соперники. С учетом товарищеских – 14 поражений по ударам в створ подряд. 

По количеству ударов «Лорьян» второй с конца (38), но на голах это не особенно отражается: команда забила больше 9 клубов Лиги 1, но сколько бы не забила, и сколько бы не била в створ (было и 5, и 6, и 7 ударов за матч) – соперник эту цифру всегда перебивает. 

Сегодня «Лорьян» впервые в сезоне идет фаворитом – в матче против «Метца», а «Метц» целить в раму умеет: в своих 12 матчах команда выиграла по ударам в створ в 5, еще в двух сыграла поровну, а из 28 последних игр во всех турнирах (включая товарищеские), «Метц» проиграл по ударам в створ в 8, в 24 из них пробив не менее трех раз. 

2.70  - «Лорьян» проиграет по ударам в створ в 15-й раз подряд.
2.06 – не выиграет.
1.35  - «Метц» пробьет в створ минимум 3 раза (ин. тотал больше 2,5).

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