Аргентина победила Бразилию в гостях, хотя шла андердогом. Бразильцы опустились на 6-е место в отборе
Сборная Аргентины победила Бразилию в квалификации ЧМ-2026.
Бразильцы впервые в истории проиграли на своем поле в южноамериканском отборе к чемпионату мира.
Аргентина перед матчем шла букмекерским аутсайдером за 3.30. Победа хозяев оценивалась коэффициентом 2.38.
Бразилия опустилась на 6-е место в турнирной таблице отбора. Аргентинцы продолжают лидировать.
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