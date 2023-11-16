Букмекеры уверены, что Роналду забьет Лихтенштейну. На дубль дают 1.75, на хет-трик – 3.41

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Лихтенштейн и Португалия сыграют в квалификации чемпионата Европы-2024.

Криштиану Роналду должен забить хотя бы один мяч – так считают букмекеры. Ставка на тотал голов португальца больше 0,5 принимает с коэффициентом 1.15.

Тотал больше 1,5 у форварда «Аль-Насра» идет с коэффициентом 1.75, больше 2,5 – за 3.41.

Матч состоится 16 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.

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