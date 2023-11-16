«Сибирь» лишь 5 раз выиграла первый период – меньше всех в КХЛ. «Металлург» победит на старте за 2.58
«Сибирь» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Новосибирска победил в 5 из 30 первых периодах в сезоне – меньше всех в лиге. «Сибирь» пропустила в них 30 шайб – только у «Куньлуня» больше.
«Металлург» – второй по числу побед (13) и третий по голам (29) на стартовом отрезке.
Поставить на гол клуба из Магнитогорска в первом периоде сегодняшнего матча можно за 1.66, на победу – за 2.58.
Игра состоится 16 ноября и начнется в 15:30 мск.
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