«Сибирь» лишь 5 раз выиграла первый период – меньше всех в КХЛ. «Металлург» победит на старте за 2.58

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«Сибирь» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Новосибирска победил в 5 из 30 первых периодах в сезоне – меньше всех в лиге. «Сибирь» пропустила в них 30 шайб – только у «Куньлуня» больше.

«Металлург» – второй по числу побед (13) и третий по голам (29) на стартовом отрезке.

Поставить на гол клуба из Магнитогорска в первом периоде сегодняшнего матча можно за 1.66, на победу – за 2.58.

Игра состоится 16 ноября и начнется в 15:30 мск.

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