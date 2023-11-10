Польский «Хутник» проиграл 2 матча подряд, ведя 3:0. Завтра может сыграть коэффициент 21.00

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Футбольный клуб «Хутник» из третьего по силе дивизиона Польши проиграл в двух последних матчах, ведя со счетом 3:0.

Руководство клуба из Кракова заподозрило своих футболистов в организации договорных матчей и уже обратилось в Польскую футбольную ассоциацию для проведения расследования.

Тем не менее, букмекеры продолжают принимать ставки на завтрашний матч «Хутника» с «Олимпией». Так, за 21.00 еще можно поставить победу «Хутника» в первом тайме и победу «Олимпии» в матче.

Встреча пройдет 11 ноября и начнется в 15:00 по московскому времени.

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