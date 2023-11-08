Боссы польского «Хутника» подозревают своих игроков в организации договорняков. Клуб вел 3:0 в двух последних матчах, но оба раза проиграл

Руководство польского футбольного клуба «Хутник» из Кракова заподозрило своих футболистов в организации договорных матчей.

По данным Reuters, боссы клуба из третьего дивизиона попросили Польскую футбольную ассоциацию провести расследование на предмет возможных договорняков.

Под подозрение попали два последних матча «Хутника», в которых клуб вел со счетом 3:0, но оба раза проиграл – 3:4 и 3:5.

Краковский клуб, не дожидаясь начала расследования, уже отстранил от тренировок одного игрока основного состава, а с другим расторг контракт по обоюдному согласию.

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