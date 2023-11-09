«Ливерпуль» мало забивает на выезде в ЛЕ. В 11 из 12 последних матчей отличились максимум один раз
«Тулуза» примет «Ливерпуль» в рамках группового этапа Лиги Европы.
Английский клуб не забивал больше одного гола в 11 из 12 последних выездных матчей в турнире.
Ставки на индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 1,5 в матче с «Тулузой» принимаются с коэффициентом 2.46.
Встреча пройдет 9 ноября и начнется в 20:45 мск.
Отсидел восемь лет, шантажировал Берлускони, Трезеге и других звезд – это Фабрицио Корона. Его инсайд утопил Тонали
1 комментарий