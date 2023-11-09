«Ливерпуль» мало забивает на выезде в ЛЕ. В 11 из 12 последних матчей отличились максимум один раз

Теги Тулуза Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Тулуза» примет «Ливерпуль» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Английский клуб не забивал больше одного гола в 11 из 12 последних выездных матчей в турнире.

Ставки на индивидуальный тотал «Ливерпуля» меньше 1,5 в матче с «Тулузой» принимаются с коэффициентом 2.46.

Встреча пройдет 9 ноября и начнется в 20:45 мск.

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