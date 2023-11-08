Игроки чешского «Сокола» получили рекордные 16 желтых за минуту. Они сняли футболки, забив при счете 0:6

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Футболисты чешского «Сокола» из Упоглавы установили рекорд по числу желтых карточек, полученных за минуту.

Перед матчем с «Соколом Либочовани» в 10-м дивизионе Чехии игроки договорились, что одновременно снимут футболки, если забьют.

Упоглавский «Сокол» отличился на 82-й минуте при счете 0:6, и все футболисты, включая находившихся на скамейке запасных, отпраздновали гол снятием маек. Арбитр показал 16 желтых карточек.

В итоге «Сокол Либочовани» победил со счетом 6:2. Клуб из Упоглавы остался на последнем, десятом месте в турнирной таблице.

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