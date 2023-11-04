«Боруссия» Д проиграла «Баварии» в 13 из 15 последних матчей. Мюнхенцы победят снова за 1.84

«Боруссия» примет «Баварию» в матче 10-го тура Бундеслиги.

Клуб из Дортмунда проиграл мюнхенцам в 13 из последних 15 матчей. В последний раз «Боруссия» побеждала «Баварию» пять лет назад – в ноябре 2018-го.

Клуб из Мюнхена – фаворит сегодняшней игры за 1.84. Ничья идет за 4.34, победа «Боруссии» – за 3.96.

Матч состоится 4 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.

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