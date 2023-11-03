Подводим итоги группового этапа Фонбет Кубка России: кто удивил, какие были коэффициенты?

Групповой этап пути РПЛ Фонбет Кубка России окончен. Стабильность была только за «Зенитом», поэтому давайте посмотрим кто вышел, что делать и как быть дальше?

Группа А

Итоговое положение в группе: ЦСКА – 11, «Оренбург» – 11, «Сочи» – 8, «Факел» – 6.

«Оренбург» вышел в четвертьфинал досрочно, но для первого места требовалось не проиграть в основное время. Не справились. ЦСКА хлестко прибил дерзких ребят 3:1, вышел с первого места и готов жечь в плей-офф. «Сочи» и «Факел» – мимо прямого попадания, сочинцы свалились в нижнюю сетку плей-офф Пути регионов

Коэффициенты на победу в группе перед стартом: ЦСКА с 1.55, повыше других котировался «Сочи» (4.50), неподалеку «Оренбург» (6.50), который удивил, а в «Факел» не верили – 19.00.

Группа B

Итоговое положение в группе: «Локомотив» – 13, «Ростов» – 11, «Урал» – 8, «Рубин» – 4.

«Локо» хватало и ничьей с «Рубином», но победа 3:0 и уверенный проход с первого места. Главная интрига сокрылась в игре «Ростова» и «Урала», где победитель отправлялся в 1/4 Пути РПЛ – неважно, в основное время или в серии пенальти. Карпин и компания справились.

Коэффициенты на победу в группе перед стартом: шансы «Локо» и «Ростова» на победу в группе котировались соответственно за 2.05 и 2.70. У «Урала» было 7.00, а у «Рубина» – 12.00. Теперь «Урал» в Пути регионов.

Группа С

Итоговое положение в группе: «Зенит» – 14, «Балтика» – 12, «Ахмат» – 7, «Крылья Советов» – 3.

Две команды, идущие на первых двух строчках справились на ура. «Зениту» хватило минимальной победы над «Крыльями», «Балтика» размазала «Ахмат», хотя многие фанаты ждали ничьей. Теперь грозненцы - в нижней сетке.

Коэффициенты на победу в группе перед стартом: без сомнений в победе «Зенита» (1.22) и борьба «Ахмата» и «Крыльев Советов» за второе место (соответственно 8.50 и 10.00). «Балтику» не котировали вообще – 21.00 на победу в группе. А они боролись до конца.

Группа D

Итоговое положение в группе: «Спартак» – 12, «Динамо» – 11, «Краснодар» – 11, «Пари НН» – 2.

Самая интересная группа не только в плане подбора команд, но и развязки. «Спартак», хоть и проиграл «Краснодару», но все равно уехал с первого места в четвертьфинал, а «Динамо» за счет разницы мячей выкатилось со второй строчки. При этом забили в решающем матче на 93-й. «Быки» немного сдали после резвого старта и попробуют свои силы в Пути регионов.

Коэффициенты на победу в группе перед стартом: небольшим фаворитом был «Спартак» (2.22), у «Динамо» и «Краснодара» – равные шансы (3.40). В «Пари НН», понятно, не верилось – 21.00.

Подводим итоги:

В плей-офф Пути РПЛ отправляются: ⚽ ЦСКА ⚽ «Оренбург» ⚽ «Локомотив» ⚽ «Ростов» ⚽ «Зенит» ⚽ «Балтика» ⚽ «Спартак» ⚽ «Динамо»

В плей-офф Пути регионов: ⚽ «Сочи» ⚽ «Урал» ⚽ «Ахмат» ⚽ «Краснодар» ⚽ «Родина» ⚽ «Химки» ⚽ «Волгарь» ⚽ «СКА-Хабаровск»

Жеребьевка уже завтра.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; fc-zenit.ru/Анна Мейер