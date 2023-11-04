«Балтика» проиграла только один домашний матч в сезоне РПЛ. 1Х с «Зенитом» идет за 2.23

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«Балтика» сыграет с «Зенитом» в 14-м туре чемпионата России.

Клуб из Калининграда в этом сезоне РПЛ набирает очки только в домашних матчах. «Балтика» проиграла дома только «Уралу» (0:1) в 5-м туре.

Поставить на непоражение калининградцев в игре с «Зенитом» можно за 2.33. Чистая победа «Балтики» идет за 5.20, ничья – за 4.10, успех «Зенита» – за 1.70.

Матч состоится 4 ноября и начнется в 19:00 по Москве.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Зенит набирает обороты, сегодня Балтике не устоять.
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