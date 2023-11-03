Тен Хаг стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. Почеттино и Компани – в топ-5
Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
Лидером стал тренер «МЮ» Эрик тен Хаг – коэффициент на его увольнение за день упал с 2.37 до 2.00. Второе место занимает Пол Хекингботтом (2.65) из «Шеффилда».
Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Эрик тен Хаг («МЮ») – 2.00
2. Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») – 2.65
3. Андони Ираола («Борнмут») – 11.00
4. Венсан Компани («Бернли») – 13.00
5. Маурисио Почеттино («Челси») – 21.00
Подводим итоги группового этапа Фонбет Кубка России: кто удивил, какие были коэффициенты?
16 комментариев