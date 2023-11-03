Тен Хаг стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров. Почеттино и Компани – в топ-5

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Британские букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Лидером стал тренер «МЮ» Эрик тен Хаг – коэффициент на его увольнение за день упал с 2.37 до 2.00. Второе место занимает Пол Хекингботтом (2.65) из «Шеффилда».

Топ-5 претендентов на увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эрик тен Хаг («МЮ») – 2.00

2. Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») – 2.65

3. Андони Ираола («Борнмут») – 11.00

4. Венсан Компани («Бернли») – 13.00

5. Маурисио Почеттино («Челси») – 21.00

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16 комментариев

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United_LP
Ответ Красный чай
Да не уволят его в ближайшие месяцы, гейзеры вон сколько держали сульшера
Сульшер сравнительно топ..Он только финалы сливал и аутсайдерам. С топ 6 - 70% побед. У ЭТХ я не помню победу над топ 6.
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United_LP
Ответ S100 Winner
Топ-тренер не сливает финалы и не молится на спасительные голы только что вернувшегося ветерана клуба, который отсрочивал увольнение Сульшера и протащил клуб на 1ое место в таблице ЛЧ
Ему вовсе не нужен был ветеран со спасительными голами.
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Иван Алейников
Думал у Компани травма…
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S100 Winner
Ответ United_LP
Сульшер сравнительно топ..Он только финалы сливал и аутсайдерам. С топ 6 - 70% побед. У ЭТХ я не помню победу над топ 6.
Топ-тренер не сливает финалы и не молится на спасительные голы только что вернувшегося ветерана клуба, который отсрочивал увольнение Сульшера и протащил клуб на 1ое место в таблице ЛЧ
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Давид Agabekyan
Ответ Waititi
Папа Карло Нагельсман Марко Розе
Анчелотти уезжает в Бразилию, Нагельсманн уже в сборной Германии, Розе не сильно лучше будет
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Красный чай
Да не уволят его в ближайшие месяцы, гейзеры вон сколько держали сульшера
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Alex Rhea
Надо Кэррика брать, главное не очередного планшетника из Голландии или Германии
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corazón blanco
Ну хоть где-то Тен Хаг в топе!
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Давид Agabekyan
Ответ S100 Winner
Топ-тренер не сливает финалы и не молится на спасительные голы только что вернувшегося ветерана клуба, который отсрочивал увольнение Сульшера и протащил клуб на 1ое место в таблице ЛЧ
Без ветерана Сульшер второе место в АПЛ занимал. А потом пришёл ветеран с косой
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S100 Winner
Ответ Alex Rhea
Надо Кэррика брать, главное не очередного планшетника из Голландии или Германии
Пора бы клубам давно уже заканчивать не оправдавший себя тренд по приглашению своих легендарных игроков на тренерский мостик. Да и Кэррик узколоб до нельзя
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Давид Agabekyan
Ответ KAIMI_MAN-RED
Чтобы через год его тоже уволили? Он не волшебник так что не ждите чудо. Тен Хагу нужно дать время и ещё нужно продать (если получится) пол команды. На самом деле мы не знаем что творится с клубом и кто виноват?! Владельцы? Тренер + штаб? Команда? В интервью все такие счастливые а на поле одни инвалиды (парадокс) Будем смотреть дальше!
А эту пол команды кто накупил?
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DAVID19-91
Ответ Давид Agabekyan
Анчелотти уезжает в Бразилию, Нагельсманн уже в сборной Германии, Розе не сильно лучше будет
Есть еще Флик ))) который облажался со сборной, но феерил в Баварии
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