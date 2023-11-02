2.37 – коэффициент на то, что Тен Хаг будет следующим уволенным тренером в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Ставки на спорт Эрик тен Хаг Пол Хекингботтом Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Британские букмекеры считают, что Эрик тен Хаг может быть уволен из «МЮ» в ближайшее время.

После дух поражений подряд со счетом 0:3 (от «Ман Сити» и «Ньюкасла») букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который покинет свой пост».

Тренер «МЮ» стал вторым фаворитом за 2.37. Только у Пола Хекингботтома из «Шеффилд Юнайтед» шансов на увольнение больше – 2.25.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. Клуб занимает 8-е место в АПЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Вот о движении к какой вершине он говорил) Почти добрался, уже на втором месте)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Суровый
Черти слили его- красавицам не понравился его жесткий режим и требовательность к дисциплине.
новому тренеру ни в коем случае нельзя вестись на их всплеск, который возникает при смене тренера, и которым они обманывают руководство и болел- Этих ш-х и и продать легче будет при их временном подьеме!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Нельзя допустить, чтоб так поступили с наследником Сера Алекса.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Kuznetsov
бессердечные негодяи, он воин, а вы так с ним поступаете
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вперёд спартак
ктож его уволит...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
все логично. с такими тратами слить матч ньюкаслу 0-3. ещё перед своими болельщиками. ожидать что-то другое не стоит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Время показало что МЮ никогда и не был топ клубом, топом был Фергюсон. А что до Алекса, что после - это обычный середняк с убогим стадионом.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
думаю после вылета клуба с ЛЧ.
Но это так себе ставка.
На ней много не поднимешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Т Марк
Ответ Sergey Kuznetsov
бессердечные негодяи, он воин, а вы так с ним поступаете
🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий