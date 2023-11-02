2.37 – коэффициент на то, что Тен Хаг будет следующим уволенным тренером в АПЛ
Британские букмекеры считают, что Эрик тен Хаг может быть уволен из «МЮ» в ближайшее время.
После дух поражений подряд со счетом 0:3 (от «Ман Сити» и «Ньюкасла») букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который покинет свой пост».
Тренер «МЮ» стал вторым фаворитом за 2.37. Только у Пола Хекингботтома из «Шеффилд Юнайтед» шансов на увольнение больше – 2.25.
Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с апреля 2022 года. Клуб занимает 8-е место в АПЛ.
«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?
новому тренеру ни в коем случае нельзя вестись на их всплеск, который возникает при смене тренера, и которым они обманывают руководство и болел- Этих ш-х и и продать легче будет при их временном подьеме!!
Но это так себе ставка.
На ней много не поднимешь