«Краснодар» обошел «Спартак» по котировкам на победу в Кубке России
Букмекеры изменили коэффициенты на итоги Фонбет Кубка России после поражения «Спартака» от «Краснодара» (2:3).
«Краснодар» (6.00) стал котироваться выше «Спартака» (6.70). Только в «Зенит» букмекеры верят больше – на его победу дают коэффициент 4.10.
Действующий обладатель трофея – ЦСКА – повторит успех прошлого сезона за 6.70.
«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?
И вообще, не совсем понятно, зачем запретили казино, если букмеккерским конторам не только разрешают работать, но и раскручивают везде, включая центральное телевидение. И это несмотря на то, что одна из таких контор, напрямую была связана с Украиной и получая персональные данные россиян, сливала их вражинам. Какие-то выводы сделаны были? Нет, конечно. Разницы между казино и букмеккерами нет вообще. И те и другие наживаются на человеческой слабости, включая психические расстройства.