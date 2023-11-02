«Краснодар» обошел «Спартак» по котировкам на победу в Кубке России

Букмекеры изменили коэффициенты на итоги Фонбет Кубка России после поражения «Спартака» от «Краснодара» (2:3).

«Краснодар» (6.00) стал котироваться выше «Спартака» (6.70). Только в «Зенит» букмекеры верят больше – на его победу дают коэффициент 4.10.

Действующий обладатель трофея – ЦСКА – повторит успех прошлого сезона за 6.70.

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«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?