«Краснодар» обошел «Спартак» по котировкам на победу в Кубке России

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Букмекеры изменили коэффициенты на итоги Фонбет Кубка России после поражения «Спартака» от «Краснодара» (2:3).

«Краснодар» (6.00) стал котироваться выше «Спартака» (6.70). Только в «Зенит» букмекеры верят больше – на его победу дают коэффициент 4.10.

Действующий обладатель трофея – ЦСКА – повторит успех прошлого сезона за 6.70.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?

4 комментария

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КБ Сергей
Все эти ставки до игр на вылет, не имеют никакого смысла.
И вообще, не совсем понятно, зачем запретили казино, если букмеккерским конторам не только разрешают работать, но и раскручивают везде, включая центральное телевидение. И это несмотря на то, что одна из таких контор, напрямую была связана с Украиной и получая персональные данные россиян, сливала их вражинам. Какие-то выводы сделаны были? Нет, конечно. Разницы между казино и букмеккерами нет вообще. И те и другие наживаются на человеческой слабости, включая психические расстройства.
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Ленид Вилькин
Fortuna non penis,in manus non recipe -Судьба-не х..,в руки не возьмешь! (лат) Котировки котировки,а Спартак докажет,что они изменчивы,ну как скажем женщины! Особенно если игроки Спартак не за руки возьмутся а за мозги с ногами !😀
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antip2000@pisem.net
Ответ КБ Сергей
Все эти ставки до игр на вылет, не имеют никакого смысла. И вообще, не совсем понятно, зачем запретили казино, если букмеккерским конторам не только разрешают работать, но и раскручивают везде, включая центральное телевидение. И это несмотря на то, что одна из таких контор, напрямую была связана с Украиной и получая персональные данные россиян, сливала их вражинам. Какие-то выводы сделаны были? Нет, конечно. Разницы между казино и букмеккерами нет вообще. И те и другие наживаются на человеческой слабости, включая психические расстройства.
Первый раз соглашусь со спартачем )
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