Тренд «Адзанеты» живет 67 матчей подряд. Продолжение идет за 1.68

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«Адзанета» примет «Сарагосу» в 1-м раунде Кубка Испании.

Клуб из пятого дивизиона Испании с декабря 2021 года не проигрывает больше, чем в один мяч.

Фора (+1,5) на «Адзанету» сыграла в 67 матчах подряд. Аналогичная ставка в игре с «Сарагосой» идет с коэффициентом 1.68.

Поставить на фору (-1,5) клуба Сегунды можно за 2.10.

Матч состоится 2 ноября и начнется в 22:00 мск.

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