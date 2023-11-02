Тренд «Адзанеты» живет 67 матчей подряд. Продолжение идет за 1.68

«Адзанета» примет «Сарагосу» в 1-м раунде Кубка Испании.

Клуб из пятого дивизиона Испании с декабря 2021 года не проигрывает больше, чем в один мяч.

Фора (+1,5) на «Адзанету» сыграла в 67 матчах подряд. Аналогичная ставка в игре с «Сарагосой» идет с коэффициентом 1.68.

Поставить на фору (-1,5) клуба Сегунды можно за 2.10.

Матч состоится 2 ноября и начнется в 22:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?