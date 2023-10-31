У «Металлурга» пять поражений подряд. Поставить на «Барыс» можно за 4.80

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«Металлург» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорская проиграл пять последних матчей, четыре – в основное время. У «Барыса» две победы на этом отрезке.

Победа «Металлурга» в основное время идет за 1.64, с учетом овертайма и буллитов – за 1.33. На «Барыс» можно поставить с коэффициентом 4.80, итоговая победа идет за 3.40.

Матч состоится 31 октября и начнется в 17:00 мск.

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