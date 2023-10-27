«Тоттенхэм» выиграл 7 из 9 матчей в АПЛ и лидирует в лиге. Победа над «Кристал Пэлас» идет за 1.78

«Кристал Пэлас» сыграет с «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» лидирует в чемпионате Англии, набрав 23 очка в 9 турах. У клуба 7 побед и две ничьи.

«Кристал Пэлас» занимает 11-ю строчку. У команды одна победа в 5 последних матчах.

На победу «Тоттенхэма» можно поставить за 1.78. Коэффициент на успех «Кристал Пэласа» – 4.88, ни ничью – 3.84.

Матч пройдет 27 октября, начало – в 22:00 мск.

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