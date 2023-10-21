У «Шеффилда» положительный баланс в играх с «МЮ» за последние 5 лет. Сегодня за победу дают 7.60

«Шеффилд Юнайтед» сыграет с «МЮ» в 9-м тура АПЛ.

За последние пять лет команды провели четыре матча – все в рамках чемпионата Англии. «Шеффилд» победил дважды, один раз проиграл и сыграл вничью.

Во всех матчах команды забили минимум три мяча – на повторение (тотал больше 2,5) дают коэффициент 1.55.

«Манчестер Юнайтед» – явный фаворит встречи (1.43). Победа «Шеффилда» идет за 7.60, ничья оценивается в 5.15.

Игра пройдет 21 октября на стадионе «Бремелл Лейн» в Шеффилде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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