17 млрд рублей перечислят российскому спорту букмекеры в 2023 году

Российские спортивные федерации получат 17 млрд рублей целевых отчислений от букмекеров в 2023 году.

«Прогноз – 17 млрд рублей по году. До начала работы регулятора большинство федераций вообще не получали никакого финансирования от букмекерской деятельности.

В 2020 году целевые отчисления составляли 2 млрд рублей, а в 2021 году, когда мы начали работать, они составили уже 10 млрд рублей. За 2022 год сумма была уже более 10 млрд рублей.

Сейчас прогнозируем рост до 17 млрд рублей, цифры говорят сами за себя.

И сейчас начали получать отчисления те федерации, которые раньше даже не знали, что это такое. Начали получать отчисления федерации по олимпийским видам спорта», – сказал гендиректор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев.

Ранее гендиректор ЕРАИ заявил, что Минспорт будет наказывать спортивные федерации за нецелевую трату отчислений букмекеров.

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