Минспорт будет наказывать федерации за нецелевую трату отчислений букмекеров

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Министерство спорта разрабатывает новый порядок расходования целевых отчислений от букмекерских компаний.

«И сейчас федерации, даже при текущих действующих нормативно-правовых актах, могут тратить средства на инфраструктуру, зарплаты и прочее. Но не все федерации разбираются в законодательстве.

Сейчас Минспорт разрабатывает новый порядок расходования лимитов целевых отчислений. И, соответственно, будет введена некая ответственность за нерасходование или непрофильное расходование целевых отчислений.

Она будет заключаться в том, что будут наложены санкции. То есть ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) приостановит выплаты такой федерации, которая нарушает порядок расходования», – сообщил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.

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