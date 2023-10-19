Тонали помимо «Милана» мог ставить на матчи «Брешии». Он принес прокурору справку о зависимости от азартных игр

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Сандро Тонали подтвердил следователям, что страдает лудоманией.

Полузащитник «Ньюкасла» явился на допрос к прокурору FIGC с медицинской справкой о зависимости от азартных игр, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Тонали борется с зависимостью много лет. Не исключено, что до перехода в «Милан» футболист делал ставки на матчи «Брешии», за которую он выступал с 2017 по 2021-й год.

Полузащитника сборной Италии не подозревают в договорных матчах, поскольку он всегда ставил только на победу бывших клубов. Кроме того, у него нет долгов перед букмекерами и кредиторами, как у Николо Фаджоли.

Ранее Тонали сознался, что делал ставки на матчи «Милана», в которых сам не принимал участия.

Футболиста могут дисквалифицировать на год и наложить еще 6 месяцев альтернативных санкций, как в случае с Фаджоли, которому 5 месяцев бана заменили на полгода терапии. 

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Тонали ставил на матчи «Милана», когда не играл. Новое в ставочном скандале

1 комментарий

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svft
такие раньше в переходе в метро продавали
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