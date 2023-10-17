У Мальты 2 офсайда в 6 матчах отбора Евро – меньше всех. На победу Украины по «вне игры» дают 1.71
Сборные Мальты и Украины сыграют в рамках квалификации Евро-2024.
За шесть матчей отбора Мальта попала в офсайд всего два раза – оба против Северной Македонии. У мальтийцев самый низкий показатель попадания во вне игры среди всех 52 сборных, участвующих в квалификации.
С 2019 года Мальта провела 34 матча и победила по офсайдам лишь в шести из них. Также было 23 поражения и пять ничьих.
Поставить на победу Украины по попаданиям во вне игры можно за 1.71. Тотал офсайдов Мальты меньше 1,5 идет за 1.48.
Матч состоится 17 октября и начнется в 21.45 мск.
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