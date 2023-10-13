Полиция нашла ставочный чат на телефоне Фаджоли. Там минимум 10 футболистов Серии А (La Repubblica)

Минимум десять футболистов Серии А подозреваются в игре на ставках после признания Николо Фаджоли.

Футболист «Ювентуса» пошел на сделку со следствием и подтвердил, что делал ставки на футбольные матчи. Он также отдал полиции свой телефон.

При проверке устройства Фаджоли следователи нашли чат с игроками, в котором обсуждались ставки, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что ставки могли делать еще как минимум десять футболистов. Среди них есть партнер Фаджоли по «Ювентусу» и другие игроки Серии А, список которых будет расти.

Следователи выяснили, что итальянские футболисты делали ставки у трех нелегальных букмекеров. По этим платформам будут раскрыты записи о транзакциях.

Сообщалось, что Фаджоли грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Помимо игрока «Ювентуса» под подозрение попали полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках