Полиция нашла ставочный чат на телефоне Фаджоли. Там минимум 10 футболистов Серии А (La Repubblica)

Теги Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Николо Фаджоли Ставки

Минимум десять футболистов Серии А подозреваются в игре на ставках после признания Николо Фаджоли.

Футболист «Ювентуса» пошел на сделку со следствием и подтвердил, что делал ставки на футбольные матчи. Он также отдал полиции свой телефон.

При проверке устройства Фаджоли следователи нашли чат с игроками, в котором обсуждались ставки, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что ставки могли делать еще как минимум десять футболистов. Среди них есть партнер Фаджоли по «Ювентусу» и другие игроки Серии А, список которых будет расти.

Следователи выяснили, что итальянские футболисты делали ставки у трех нелегальных букмекеров. По этим платформам будут раскрыты записи о транзакциях.

Сообщалось, что Фаджоли грозит дисквалификация минимум на три года, а также штраф в размере 25 тысяч евро и более.

Помимо игрока «Ювентуса» под подозрение попали полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, попался на нелегальных ставках

9 комментариев

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Заяцволк
Аллегри всё никак не сдаётся, очевидно он добавил в чат Влаховича и Кьезу, чтобы их слили, и купили ему Лукаку
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94vladzislav94
Сам отдал свой телефон ничего не потерев мдаааа
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+1
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Kubinec_
хватит жути про минимум 3 года загонять.

"санкция может быть смягчена в случае сделки о признании вины или сотрудничества подследственного игрока"
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ForzaGandzasar
Аллегри быстро покинул чат )
А Фаджоли не успел удалить этот чат. Де Шильо 2 ?
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Айси Тэру
Ошибки других - не учат , надо обязательно на своих :)
А сверх тупизм - чат совместный , у меня в 10 лет соображалка и то лучше варила
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rwkq485579
Ответ Семён Жуйло
Неужели им так плохо платят, что нужно еще пытаться на ставках подняться?
Ставят для развлечения
Там деньги наоборот тратятся
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Семён Жуйло
Ответ rwkq485579
Ставят для развлечения Там деньги наоборот тратятся
Ой, я вас умоляю. Мальчикам развлечься нечем. Скучают, бедняжки.
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