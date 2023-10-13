Капризов станет лучшим российским снайпером в сезоне НХЛ – так думают букмекеры

Теги Миннесота Александр Овечкин НХЛ Ставки на спорт Никита Кучеров Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Остон Мэттьюс Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию специальных ставок на новый сезон НХЛ.

Главными претендентами на «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата, считаются форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5.00) и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (5.50).

В хоккеистов из России верят меньше. На победу Кирилла Капризова («Миннесота») можно поставить за 20.00 – букмекеры считают, что в этом сезоне он забросит больше всего шайб среди россиян.

Шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на «Морис Ришар» оцениваются в 25.00, а Никиты Кучерова из «Тампы» – в 65.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Овечкин побьет рекорд Гретцки – это вопрос времени. Букмекеры наконец поверили в это

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
e1ther - e1ther
Ответ Сульшер жги!
Регулярачка ни каму не интиресна ! Как дела в плей-оффе Капризoff ?
ну если отбросить прошлый ПО в целом гуд,не все,как ты,постоянно на уровне,всегда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий