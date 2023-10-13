Капризов станет лучшим российским снайпером в сезоне НХЛ – так думают букмекеры

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию специальных ставок на новый сезон НХЛ.

Главными претендентами на «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата, считаются форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (5.00) и нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс (5.50).

В хоккеистов из России верят меньше. На победу Кирилла Капризова («Миннесота») можно поставить за 20.00 – букмекеры считают, что в этом сезоне он забросит больше всего шайб среди россиян.

Шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на «Морис Ришар» оцениваются в 25.00, а Никиты Кучерова из «Тампы» – в 65.00.

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