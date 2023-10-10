Соглашение Дзюбы и Слуцкого с «Лигой Ставок» не повлияет на их участие в «Коммент.Шоу» от «Винлайна»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба продолжат участвовать в проекте «Коммент.Шоу».

Ранее бывший тренер «Рубина» и форвард «Локомотива» стали амбассадорами букмекерской компании «Лига Ставок». По информации Sports.ru, соглашение Дзюбы и Слуцкого с букмекером никак не повлияет на их участие в проекте от «Винлайна».

Разные шоу для ютуб-канала «Коммент.Шоу», в том числе «Ну так нельзя, #####», верстают с учетом участия новых амбассадоров «Лиги Ставок».

Уже после объявления о контракте с «Лигой Ставок» Слуцкий стал участником шоу «Коммент.Итоги» – еженедельного обзора тура РПЛ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Дзюба и Слуцкий – теперь лица «Лиги Ставок». А как же шоу «Винлайна»?

4 комментария

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Локуся
Спасибо за важнейшую новость😘
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Николай Максаков
А мы уж запереживали!!!
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сергей николаев
Надо все передач, как Матч ТВ, сделать амбассадорами букмекерских компаний и прославится спорт в стране.
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xm
я давно от них отписался после прихода Лени, Дзюбы, Тарасовых и прочих
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