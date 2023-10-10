Соглашение Дзюбы и Слуцкого с «Лигой Ставок» не повлияет на их участие в «Коммент.Шоу» от «Винлайна»
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба продолжат участвовать в проекте «Коммент.Шоу».
Ранее бывший тренер «Рубина» и форвард «Локомотива» стали амбассадорами букмекерской компании «Лига Ставок». По информации Sports.ru, соглашение Дзюбы и Слуцкого с букмекером никак не повлияет на их участие в проекте от «Винлайна».
Разные шоу для ютуб-канала «Коммент.Шоу», в том числе «Ну так нельзя, #####», верстают с учетом участия новых амбассадоров «Лиги Ставок».
Уже после объявления о контракте с «Лигой Ставок» Слуцкий стал участником шоу «Коммент.Итоги» – еженедельного обзора тура РПЛ.
Дзюба и Слуцкий – теперь лица «Лиги Ставок». А как же шоу «Винлайна»?
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