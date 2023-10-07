Дзюба и Слуцкий – теперь лица «Лиги Ставок». А как же шоу «Винлайна»?

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба стали амбассадорами букмекерской компании «Лига Ставок».

В контракт входит и использование образов дуэта в создании персонажей вселенной комиксов «Лига Супергероев». В этом кейсе у каждого из прообразов известных спортсменов и амбассадоров букмекерской компании есть своя суперсила.

Кто такие амбассадоры? Этот титул стал слишком популярным в последние годы. Если коротко – обычно это люди, нанятые организацией или компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете. На роль амбассадоров букмекерских контор подписывают известных спортсменов: как действующих, так и звезд прошлого, тренеров, экспертов, а в случае, например, с «Бетбумом» – комиков (Нурлан Сабуров и прочие). Все делается для повышения узнаваемости бренда и продвижения в рекламных и прочих кампаниях.

У Слуцкого уже четвертый контракт с БК. Это рекорд!

Леонид Слуцкий после подписания контракта с «Лигой Ставок» стал рекордсменом для него это уже четвертое партнерство с букмекером. В российском спорте ни у кого не было больше, а может и во всем мире.

Слуцкий сотрудничал «1хСтавкой» (ныне уже не существует), «Мелбетом» и «Тенниси».

Артем Дзюба до «Лиги Ставок» работал с уже ушедшим с российского рынка PIN-UP.

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев в телеграм-канале прокомментировал подписание. Благодаря его посту мы можем говорить о возможной сумме контрактов дуэта.

«Хотели мы Дзюбу подписать. Мучались, спорили, сомневались... с одной стороны он топ по узнаваемости (по всем опросам, которые проводили), с другой ниже плинтуса по имиджу (также по опросам).

Вспоминая то, что предлагали нам, оцениваю, что контракт для «Лиги Ставок» на него одного обошелся под 30 млн. Думаю вместе со Слуцким в дуете вышло около 50 млн. На мой взгляд – это слишком большие деньги за такой спорный результат. Хотя говорят, что в следующем сезоне Медиалиги они вдвоем свою команду будут делать.

С другой стороны вряд ли команда Медиалиги вошла в стоимость контракта. Соответственно, поедет допником еще на +20 [миллионов]».

А как же «Коммент.Шоу»?

Главное шоу о российской премьер-лиге, на котором Леонид Слуцкий работает с Нобелем Арустамяном, Константином Геничем, Романом Гутцайтом, Денисом Казанским и «другими классными чуваками» забрендировано букмекерской компанией «Винлайн». Резонный вопрос: это же конфликт интересов?

В «Лиге Ставок» для Sports.ru прокомментировали подписание дуэта Слуцкого и Дзюбы так:

«Мы бы не хотели раскрывать детали контрактов с нашими партнерами. Проект другого букмекера определенно резонансный, его часто обсуждают.

И можно как угодно к нему относиться, но цифры говорят сами за себя – Леонид Викторович и Артем интересны аудитории, умеют удерживать внимание зрителей, проекты с ними смотрят и разбирают на молекулы. Инфоповодов и контента для обсуждения за период нашего сотрудничества точно станет больше».

По информации Sports.ru, новое соглашение Дзюбы и Слуцкого никак не повлияет на их участие в проекте «Винлайна». Сейчас разные шоу «Коммент.Шоу» (в том числе и «Ну так нельзя, #####») верстают с учетом участия новых амбассадоров «Лиги Ставок».

Более того, Слуцкий вышел в эфире в качестве участника «Коммент.Итоги» – еженедельного обзора тура РПЛ на канале «Коммент.Шоу».

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Фото: youtube.com/Коммент.Шоу