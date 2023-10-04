«Шахтер» победил «Антверпен», уступая 0:2. Коэффициент на победу украинцев во время матча достигал 41.00

«Антверпен» принимал «Шахтер» во втором туре Лиги чемпионов и уступил 2:3, хотя вел со счетом 2:0.

Бельгийцы повели благодаря голам Арбнора Муя на 3-й минуте и Мишеля-Анж Баликвиши – на 33-й. Но на 48-й минуте Даниил Сикан отыграл один мяч, а на 71-й – счет ударом со штрафного сравнял Ярослав Ракицкий.

На 76-й минуте Сикан оформил дубль и принес победу «Шахтеру». На 90+7 Тоби Алдервейрелд не забил пенальти, отправив мяч мимо ворот.

Перед игрой «Антверпен» считался фаворитом – на его победу предлагался коэффициент 1.84, а на успех «Шахтера» – 4.25. При счете 2:0 победа «Шахтера» котировалась за 41.00.

«Шахтер» проиграл «Порту» 1:3 в первом туре, а «Антверпен» уступил 0:5 «Барселоне». «Порту» примет «Барселону» в вечернем матче второго тура.

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