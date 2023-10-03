«Наполи» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ считают мадридцев фаворитами матча Лиги чемпионов

3 октября во втором туре Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Реалом». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнётся в 22:00.

Команды успешно стартовали в нынешнем розыгрыше ЛЧ. «Наполи» в гостях со счетом 2:1 обыграл «Брагу», а «Реал» дома победил «Унион» – 1:0.

В пяти из шести последних матчей «Наполи» во всех турнирах было забито три и более мячей. Больше двух голов забивалось в четырех из шести предыдущих игр с участием «Реала». Поставить на ТБ 2.5 в предстоящей встрече можно за 1.72.

Нападающий «Реала» Джуд Беллингем забил в пяти из семи матчей сезона. Взять гол форварда в матче с «Наполи» можно за 3.20.

Эксперты БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита встречи. На победу неаполитанцев можно поставить за 2.75. На ничью предлагается 3.70, успех гостей оценивается в 2.60.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение испанскому клубу. На победу мадридцев приходятся 55% от общего объема ставок. В ничью верят 22% бетторов, на выигрыш «Наполи» ставят 23%.

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