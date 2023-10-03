В Olimpbet сыграл коэффициент 633.42!

Клиент Olimpbet собрал в экспресс всего два футбольных матча,сделал ставку в 100 рублей и выиграл 63 342 рубля! Как такое возможно? Благодаря общему коэффициенту 633.42, включая бонус на экспресс от букмекерской компании.

Беттор поставил на точный счет 4:0 в пользу гостей в двух матчах итальянской Серии А: «Лечче» — «Наполи» и «Салернитана» — «Интер».

Коэффициент на победу «Наполи» со счетом 4:0 в линии Olimpbet был равен 36.00! И до самого конца матча фортуна даже и не думала улыбаться игроку — чемпион Италии вел со счетом 2:0. Но затем, за две минуты до конца основного времени, Джанлука Гаэтано сделал счет разгромным, а на 90+4-й минуте неаполитанцы получили право на пенальти, который реализовал Маттео Политано.

В поединке «Салернитаны» с «Интером» коэффициент на итоговые 4:0 в пользу гостей составлял 17.25. Здесь солировал звездный форвард гостей Лаутаро Мартинес. Аргентинец сделал дубль к 85-й минуте… Но клиенту Olimpbet нужны были еще два забитых мяча. И топ-нападающий совершил маленькое профессиональное чудо! За пять минут до конца основного времени он забил пенальти, а на 89-й минуте — еще один мяч. Есть голевой покер у футболиста и победный экспресс у клиента Olimpbet!

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