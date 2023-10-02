«Фонбет» и ЦУПИС могут заняться продажей лотерейных билетов

2-3 октября в Москве состоится форум «Азартные игры: отчисления на спорт», чьим организатором стало Министерство спорта России, а также Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).

В программе форума – рассмотрение различных тем, включая «Отчисления на спорт: текущее состояние и перспективы развития», «Противодействие рынку нелегальных организаторов азартных игр», «Спортсмены в рекламе букмекеров: за и против», «Ответственная игра. Новый уровень заботы о клиентах».

Еще одна тема называется так: «Продажа лотерейных билетов на сайте букмекеров».

На сайте форума о ней написано, что это совместный проект «Фонбет», «Национальной лотереи» и Единого ЦУПИС. Ранее юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет» (ООО «Фонкор») зарегистрировало «Деятельность распространителей лотерейных билетов». Генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин также подтверждал интерес компании к лотерейному рынку.

На данный момент неизвестно, каким именно будет проект.

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