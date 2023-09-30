Продажи билетов лотереи Северной Каролины за финансовый год составили рекордные 4,3 миллиарда

Лотерейная комиссия Северная Каролина отчиталась о рекордных продажах лотереи в штате – клиенты за 2022/23 финансовый год купили билетов на $4,3 млрд.

Этот показатель на $456 млн превысил прошлогодние продажи.

Кроме того, чистая прибыль государственной лотереи Северной Каролины впервые превысила $1 миллиард долларов, чему способствовали рекордные продажи, частично связанные с интересом к розыгрышам повысившихся джекпотов. Власти штата, формируя план бюджета на год, рассчитывали на прибыль лотереи в размере $885 млн.

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