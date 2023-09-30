По информации The Telegraph, «Астон Вилла» уже провела переговоры с компанией по поводу расторжения контракта после этого сезона. Кроме того, совладелец команды имеет долю в adidas. Предполагается, что именно этот бренд станет новым техническим спонсором клуба.

«В СМИ ходили слухи о потенциальной проблеме в футбольной форме, поставляемой Castore футбольному клубу «Астон Вилла». Мы тесно сотрудничаем с клубом, чтобы как можно быстрее решить эту проблему. Мы хотели бы поблагодарить клуб за терпение и поддержку», – приводит The Telegraph заявление представителя Castore.

Ранее «Ньюкасл» воспользовался пунктом в контракте, по которому соглашение с Castore будет досрочно завершено после сезона-2023/24. Со следующего сезона клуб будет сотрудничать с adidas.

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