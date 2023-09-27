В Китае в августе выросли продажи лотерей на 54%, власти объяснили это увеличением количества событий

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Продажи лотерей в Китае достигли 52,95 миллиарда юаней (около 725 миллионов долларов). Министерство финансов страны заявило о росте по всем направлениям из-за запуска новых билетов моментальной лотереи и увеличением количества крупных событий.

По сравнению с августом прошлого года рост составил 53,6%, а по сравнению с предыдущим месяцем – 10,1%.

При этом продажи спортивных лотерей составили 34,31 млрд юаней, увеличившись на 57,4% по сравнению с прошлым августом. А если сравнивать периоды продаж с января по август прошлого и текущего годов, то в 2023-м объем увеличился на 51,6%.

При этом продажи мгновенных лотерей резко выросли – на 150,7%.

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