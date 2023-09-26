BetBoom стал титульным спонсором медиафутбольной команды «Чисто Питер». Это команда Анюкова, Гасилина и Гены Миллера

Букмекерская компания BetBoom объявила о партнерстве с медийной футбольной командой из Санкт-Петербурга «Чисто Питер».

«Чисто Питер» — новая команда в медиафутбольном сообществе, которая объединяет профессиональных футболистов, таких как Павел Погребняк, Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Олег Власов и другие и блогеров, Геннадий Миллер. BetBoom стал титульным спонсором команды до конца 2024 года.

Сотрудничество сторон распространяется на все турниры команд: МФЛ (Медийная Футбольная Лига), BetBoom МКС (Московский Кубок Селебрити) и последующие.

«Чисто Питер» активно развивается, за 3 месяца работы в медиапространстве команда набрала более 15 000 подписчиков в VK и Telegram.

Совместно с BetBoom команда планирует реализовывать онлайн и оффлайн проекты, проводить мероприятия для болельщиков, а также посещать клубы BetBoom в Санкт-Петербурге.

«В медиафутбольных проектах мы собрали хорошую экспертизу: сотрудничали в первом сезоне МФЛ сразу с 4 различными командами, провели BetBoom МКС 2023 в Москве, дополнили нашу команду крутыми амбассадорами из медиафутбола.

«Чисто Питер» завоевал наше внимание тем, что команде всего 3 месяца, а они уже прошли стыковые матчи и подтверждают свой профессионализм креативным и качественным контентом. Мы рады расширить географию наших активов, и сегодня мы уже в Санкт-Петербурге», — прокомментировала Галина Павлюкова — head of media sport BetBoom.