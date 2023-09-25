Согласно расследованию Guardian, владелец «Брентфорда» делал ставки на матчи. Ранее был дисквалицифирован форвард Тоуни

The Guardian утверждает, что владелец «Брентфорда» Мэтью Бенхэм занимался ставками на матчи. Известно, что футбольная ассоциация Англии запрещает всем, кто связан с футболом, ставить на матчи в любой точке мира, однако с владельцами у нее есть особый договор, чьи условия не раскрываются.

Некоторым из них ФА позволяет вести букмекерский бизнес, одновременно владея футбольным клубом – это семья Коутс (Bet365 и «Сток Сити»), а также владелец «Брайтона» Тони Блум.

В случае с Бенхэмом известно, что ставки делались на матчи по всему миру, но нет доказательств, что это происходило в турнирах, в которых участвовал «Брентфорд».

Представитель Бенхэма заявил, что владелец «Брентфорда» полностью соблюдает политику ФА.

Напомним, ранее форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни получил восьмимесячную дисквалификацию за игру на ставках.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?