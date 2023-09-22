«Спартак» – «Динамо»: игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение красно-белым

23 сентября в девятом туре РПЛ состоится московское дерби. «Спартак» на своем поле примет «Динамо». Встреча начнется в 19:00.

В прошлом туре красно-белые обыграли «Сочи» (1:0) и прервали пятиматчевую серию без побед в чемпионате. Успех в игре с южанами позволил «Спартаку» набрать 13 очков и переместиться на шестое место в таблице.

«Динамо» после неудачи в первом туре, выдало семиматчевую серию без поражений. К предстоящей игре бело-голубые подходят на четвертом месте в таблице, в активе команды 15 очков.

В двух последних дерби было забито более четырех мячей. На то, что в ближайшей встрече будет пробит ТБ 3.5 в БЕТСИТИ можно поставить за 2.30.

Эксперты БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Спартак». На победу команды Гильермо Абаскаля дают 1.97. На ничью предлагается 4.20, успех гостей оценивается в 3.60.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе красно-белых. На победу хозяев приходятся 60% от общего объема ставок. В ничью верят 22% бетторов, на выигрыш «Динамо» ставят 18%.

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