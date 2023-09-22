«Атлетико» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ считают гостей фаворитами мадридского дерби

24 сентября в шестом туре чемпионата Испании состоится первое в сезоне мадридское дерби. «Атлетико» на стадионе «Цивитас Метрополитано» примет «Реал». Встреча начнётся в 22:00.

После пяти туров «Реал» является единоличным лидером Примеры. Команда Карло Анчелотти выиграла все пять матчей сезона.

«Атлетико» стартовал не так удачно. В четырех матчах коллектив Диего Симеоне набрал семь баллов и расположился на седьмой строчке в таблице.

В семи из восьми последних дерби в рамках Примеры было забито не более двух голов. ТМ 2.5 на предстоящую встречу можно взять за 1.83.

БЕТСИТИ не выделяет явного фаворита матча. На победу «Атлетико» можно поставить за 2.90. На ничью предлагается кэф 3.40, успех «Реала» оценивается в 2.60.

Игроки БЕТСИТИ верят в победу гостей. На победу «Реала» приходятся 70% от общего объема ставок. На ничейный исход ставят 16% бетторов, на выигрыш хозяев надеются только 14%.

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