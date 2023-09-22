В Сочи при поддержке букмекерской компании «Лига Ставок» пройдёт футбольный турнир в формате 8х8 среди любительских команд — «Лига Ставок SOCHI CUP»

30 сентября на футбольных полях гостиничного комплекса «Бархатные сезоны» стартует турнир в формате 8х8, совместно организованный профессиональным футбольным клубом «Сочи» и лучшей любительской лигой страны — ЛФЛ World.

Участие в турнире «Лига Ставок SOCHI CUP» примут 32 топовые команды из России, Южной Осетии и Абхазии.

Ещё одним гостем мероприятия станет самая медийная профессиональная футбольная команда России — ФК «Сахалинец», которая входит во второй дивизион Футбольной национальной лиги.

Подробная информация о турнире — https://vk.com/club221487188

Титульный партнёр турнира — БК «Лига Ставок».