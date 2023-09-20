«Зенит» и «Спартак» – главные фавориты на победу в Кубке России. Их шансы почти равны

«Спартак» уверенно вышел из своей группы в Кубке России после разгромной победы над «Пари НН» (3:0).

Шансы на победу московского клуба в турнире оцениваются в 4.50. Только в «Зенит» букмекеры верят больше – поставить на петербуржцев можно за 4.00.

«Зенит» и «Спартак» – главные фавориты Кубка России. За ними идут ЦСКА (5.80) и «Локомотив» (10.00). Коэффициент на «Краснодар» и «Ростов» – 15.00.

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«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны брать евротрофеи, «Арис» Кокорина и «Клаксвик» котируются низко. Расклады по Лиге Европы и Лиги конференций