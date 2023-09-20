«Зенит» и «Спартак» – главные фавориты на победу в Кубке России. Их шансы почти равны

Теги Спартак Зенит ФОНБЕТ Кубок России Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

«Спартак» уверенно вышел из своей группы в Кубке России после разгромной победы над «Пари НН» (3:0).

Шансы на победу московского клуба в турнире оцениваются в 4.50. Только в «Зенит» букмекеры верят больше – поставить на петербуржцев можно за 4.00.

«Зенит» и «Спартак» – главные фавориты Кубка России. За ними идут ЦСКА (5.80) и «Локомотив» (10.00). Коэффициент на «Краснодар» и «Ростов» – 15.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны брать евротрофеи, «Арис» Кокорина и «Клаксвик» котируются низко. Расклады по Лиге Европы и Лиги конференций

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Вераксо
Ответ Гамарджоба Генацвале
Странный кэф на команду, которая в прошлом сезоне провалилась в путь регионов и вылетела из Кубка.
Ничего странного. Зенит- чемпион, спартак- шапито
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ну все правильно. Второй состав Зенита примерно равен основе Спартака. Ну может чуть сильнее, но чуть
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
У букмекеров редко выигрывают долгосрочные прогнозы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Главное, чтобы Спартак не попал на Акрон, сразу кэф вырастит до 100 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mnogokotin3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Странный кэф на команду, которая в прошлом сезоне провалилась в путь регионов и вылетела из Кубка.
ты про какую из двух? )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий