«Манчестер Юнайтед» – явный аутсайдер матча ЛЧ с «Баварией»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Очевидным фаворитом встречи является «Бавария» – на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.50.

Букмекеры считают, что шансы «МЮ» на положительный исход крайне малы. Ничья оценивается в 4.95, а победа английского клуба – в 6.40.

Мюнхенцы с высокой вероятностью забьют минимум два гола – поставить на это можно за 1.38.

«МЮ» неудачно начал новый сезон АПЛ. Команда Эрика тен Хага проиграла 3 из 5 матчей и занимает 13-е место в чемпионате. «Бавария» делит первое место в Бундеслиге с «Байером», набрав 10 из 12 возможных очков.

«Бавария» примет «МЮ» 20 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Аль-Таавун» – открытие сезона в Саудовской Аравии: командный футбол, сразу три схемы и лучший бомбардир – защитник

Главные сюрпризы и разочарования на старте сезона: Кузяев, просроченные «ириски», «Ньюкасл» и календарь, «Жирона» в лидерах, Моуринью – страдает

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
ну так играть будет тот же состав что и в матче с Брайтоном, другие просто не доступны.
Тут как бы всё ясно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Stretford End
ну так играть будет тот же состав что и в матче с Брайтоном, другие просто не доступны. Тут как бы всё ясно.
Жаль конечно, против Кейна я всё-таки рассчитывал Магу увидеть вместо Мартинеса, мне кажется Кейн головой забьет через него
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Ответ Stretford End
вышло подробное вью Сульшера. Скоро наверное и тут будет. Оле признал что потерял команду перед увольнением.
Где можно прочитать ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udiekemen
Это явно всем понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лёха выдыхай
Чую будет унижение
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
8ndre
Деклассируют Юнайтед
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Ответ red hikkikomori
Жаль конечно, против Кейна я всё-таки рассчитывал Магу увидеть вместо Мартинеса, мне кажется Кейн головой забьет через него
А так Кейну даже забивать не придется. Холодильник все сам сделает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Илющенко
Ответ Stretford End
вышло подробное вью Сульшера. Скоро наверное и тут будет. Оле признал что потерял команду перед увольнением.
То есть ты только это заметил? Он много интересного и правильного рассказал. В том числе, что не стоило подписывать Роналду, так как это все испортило (привет, Пирс Морган)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий