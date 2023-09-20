«Манчестер Юнайтед» – явный аутсайдер матча ЛЧ с «Баварией»

«Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Очевидным фаворитом встречи является «Бавария» – на ее победу можно поставить с коэффициентом 1.50.

Букмекеры считают, что шансы «МЮ» на положительный исход крайне малы. Ничья оценивается в 4.95, а победа английского клуба – в 6.40.

Мюнхенцы с высокой вероятностью забьют минимум два гола – поставить на это можно за 1.38.

«МЮ» неудачно начал новый сезон АПЛ. Команда Эрика тен Хага проиграла 3 из 5 матчей и занимает 13-е место в чемпионате. «Бавария» делит первое место в Бундеслиге с «Байером», набрав 10 из 12 возможных очков.

«Бавария» примет «МЮ» 20 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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