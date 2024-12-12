Клиент BetBoom выиграл более 1 050 000 рублей со ставки в 888 благодаря хоккейному экспрессу! Беттор удачно поймал ночь «гостевых побед» в НХЛ

Клиент BetBoom удачно сориентировался и собрал хоккейный экспресс из исходов на матчи НХЛ и КХЛ. Из семи событий в шести беттор взял победу гостевой команды с коэффициентом 2+ на каждый из вариантов. Ставка всего в 888 рублей принесла клиенту BetBoom 1 055 200 рублей выигрыша! Коэффициент экспресса составил 1188.29.

Несмотря на то, что многие матчи прошли четко по плану беттора, в двух играх в рамках НХЛ интрига держалась до концовки. «Тампа» отлично стартовала против «Ванкувера», однако в третьей периоде «Кэнакс» смогли сравнять счет. Основное время могло закончиться ничьей, но за 5 минут до конца хозяева получили удаление. «Тампа» воспользовалась большинством и вышла вперед. Затем в концовке третьего периода нападающий гостей Пойнт забил шайбу в пустые ворота и поставил точку в противостоянии.

Также интересной получилась игра «Оттавы Синэйтерс» против «Нью-Йорк Айлендерс». Клиент BetBoom поставил на то, что «Айлендерс» прервут свою пятиматчевую серию поражений в гостях, причем выиграют в основное время. И подопечные Лэйна Ламберта оправдали выбор беттора – команда выдала максимум эффективности. «Айлендерс» реализовали все два большинства, которые получила в матче, а также забила 4 шайбы, совершив всего 13 бросков. Также нельзя не отметить игру вратаря «Нью-Йорка» – Илью Сорокина. Российский хоккеист совершил 29 сейвов, не позволив «Оттаве» сравнять счет.

Особенно стоит выделить матч в рамках КХЛ между «Куньлунем» и «Сибирью». Беттор взял победу сибирцев. Подопечные Мартемьянова отлично стартовали и вели со счетом 1:4 к исходу первого периода. Тем не менее «Куньлуню» удалось отыграть отставание уже к концу второй двадцатиминутки. Но к тому моменту беттор уже получил досрочную победу по ставке благодаря акции BetBoom «КХЛ 3:0», так как «Сибирь» вела по ходу встречи в три шайбы. В итоге клиент получил досрочный расчет по экспрессу и выиграл более 1 050 000 рублей со ставки в 888!

Отметим, что акция «КХЛ 3:0» продлится в BetBoom до конца сезона Континентальной хоккейной лиги. Компания рассчитает все ставки на исход в основное время досрочным выигрышем, если выбранная команда вела по ходу встречи в три шайбы. Подробности об акции по ссылке .