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  • В Казахстане увеличили до 10 лет максимальный срок самозапрета на участие в азартных играх
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В Казахстане увеличили до 10 лет максимальный срок самозапрета на участие в азартных играх

Казахстанцы смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок до 10 лет.

«Ранее пользователи могли выбрать срок запрета от 6 до 12 месяцев, теперь максимальный срок самостоятельного отказа от участия в азартных играх и пари может составлять 10 лет», – сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

«Для тех, кто ранее уже оформлял ограничение, доступна функция продления срока его действия. При повторной подаче заявки система уведомит пользователя о текущем статусе ограничения и предложит продлить его», – дополнили в организации.

Сервисом самоограничений воспользовались уже более 160 тысяч казахстанцев.

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У «Реала» и «Барсы» равные шансы на титул. 50-процентная идиллия

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Tengrinews
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