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Единая лига ВТБ получила 132 млн рублей в качестве отчислений от букмекеров за 3-й квартал

ЕРАИ перечислил 132,2 млн рублей Единой лиге ВТБ в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал.

Сумма отчислений снизилась на 31 млн рублей в сравнении с поступлениями за 2-й квартал и на 49 млн рублей в сравнении с 1-м кварталом 2024 года.

92,6 млн рублей (70%) из поступивших в Единую лигу ВТБ за 3-й квартал пойдут на цели, связанные с финансированием профессионального спорта, 26,4 млн рублей (20%) — на финансирование детско-юношеского спорта, 13,2 млн рублей (10%) — на финансирование массового спорта.

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«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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