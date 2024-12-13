Единая лига ВТБ получила 132 млн рублей в качестве отчислений от букмекеров за 3-й квартал
ЕРАИ перечислил 132,2 млн рублей Единой лиге ВТБ в качестве целевых отчислений от букмекеров за 3-й квартал.
Сумма отчислений снизилась на 31 млн рублей в сравнении с поступлениями за 2-й квартал и на 49 млн рублей в сравнении с 1-м кварталом 2024 года.
92,6 млн рублей (70%) из поступивших в Единую лигу ВТБ за 3-й квартал пойдут на цели, связанные с финансированием профессионального спорта, 26,4 млн рублей (20%) — на финансирование детско-юношеского спорта, 13,2 млн рублей (10%) — на финансирование массового спорта.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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