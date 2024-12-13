В Узбекистане с 2025 года легализуют букмекерскую деятельность
В Узбекистане с 2025 года будут разрешены азартные игры.
Согласно постановлению правительства, с 1 января операторы смогут организовывать лотереи, игры в интернете и осуществлять букмекерскую деятельность на территории страны.
Деятельность по организации азартных игр будет возможна в случае получения лицензии от Национального агентства перспективных проектов.
Агентство внедрит порядок ведения единого государственного реестра ставок и игроков, включающий:
единый реестр игроков;
реестр ограничений (запретов), включая лимиты на средства, которые можно потратить (проиграть) в букмекерских ставках или играх в интернете;
реестр финансовых транзакций, связанных с приобретёнными лотерейными билетами, принятыми средствами для букмекерских ставок и внесёнными средствами в игры в интернете;
реестр выплат по выигрышам.
Для организации игр в интернете, проведения лотерей и осуществления букмекерской деятельности будут выдаваться лицензии на 5 лет.
Не допускается организация стационарных или передвижных игровых залов, казино, залов игровых автоматов или других игровых заведений, предназначенных для проведения игр, за исключением точек продажи лотерейных билетов.
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