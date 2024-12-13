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В Узбекистане с 2025 года легализуют букмекерскую деятельность

В Узбекистане с 2025 года будут разрешены азартные игры.

Согласно постановлению правительства, с 1 января операторы смогут организовывать лотереи, игры в интернете и осуществлять букмекерскую деятельность на территории страны.

Деятельность по организации азартных игр будет возможна в случае получения лицензии от Национального агентства перспективных проектов.

Агентство внедрит порядок ведения единого государственного реестра ставок и игроков, включающий:

  • единый реестр игроков;

  • реестр ограничений (запретов), включая лимиты на средства, которые можно потратить (проиграть) в букмекерских ставках или играх в интернете;

  • реестр финансовых транзакций, связанных с приобретёнными лотерейными билетами, принятыми средствами для букмекерских ставок и внесёнными средствами в игры в интернете;

  • реестр выплат по выигрышам.

Для организации игр в интернете, проведения лотерей и осуществления букмекерской деятельности будут выдаваться лицензии на 5 лет.

Не допускается организация стационарных или передвижных игровых залов, казино, залов игровых автоматов или других игровых заведений, предназначенных для проведения игр, за исключением точек продажи лотерейных билетов.

Ставочная вики Спортса

«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: UzNews
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