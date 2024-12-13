Повышенные коэффициенты на матчи Кубка Первого канала от «Лиги Ставок»

«Лига ставок» открывает повышенные коэффициенты на все матчи Кубка Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря.

В Кубке Первого канала примут участие четыре сборные: Россия-25, Беларусь, Казахстан и сборная легионеров КХЛ. Уже сегодня, в 18.30, состоится, пожалуй, главная игра турнира между Россией-25 и сборной легионеров КХЛ. Россия-25 котируется фаворитом, на ее победу можно поставить за коэффициент 1,72. Победа сборной легионеров КХЛ оценивается за 3,80. «Лига Ставок» – официальный партнер Федерации хоккея России. Все трансляции матчей Кубка Первого канала можно эксклюзивно смотреть в приложении «Лиги Ставок».

Компания предлагает широкую линию с высокими коэффициентами на матчи Кубка Первого канала и напоминает, что сейчас проводится розыгрыш роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan. А при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 4444 рублей.