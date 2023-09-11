Главные сюрпризы и разочарования на старте сезона: Кузяев, просроченные «ириски», «Ньюкасл» и календарь, «Жирона» в лидерах, Моуринью – страдает

Футбольный сезон только успел разогнаться, и сразу перерыв на игры сборных. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает оценить таблицы топовых европейских чемпионатов, чтобы выделить главные сюрпризы и разочарования на старте. Начинаем с АПЛ.

АПЛ: «Эвертону» и «Ньюкаслу» – минус, «Тоттенхэму» – плюс

Разочарования:

•‎ «Челси» разочаровывает. От такой массовой закупки ожидаешь всегда большего, но пока стратегия Боули ничем не лучше старта Абрамовича в Лондоне. Невероятные суммы летят в игроков средней руки, готовых звезд можно пересчитать по пальцам одной руки, как итог – четыре очка в четырех турах, по одному на игру в среднем, 2,5 гола за матч в среднем и всего один чистый лист. Мечта о топ-4 пока что оценивается в 1.90, а о чемпионстве и вовсе – в 35.00.

•‎ «Ньюкасл» может стать жертвой амбиций. Да, состав вырисовывается отличный, да, в группе Лиги чемпионов можно спокойно выходить в плей-офф, но уровень игры в АПЛ не то, чтобы на прошлогоднем уровне. Команда не знает Хау (?) побеждать, на старте всего три очка – даже хуже, чем у «Челси». Конечно, все еще может поменяться, но планомерное построение коллектива после прыжка в топ-4 в прошлом сезоне – в приоритете. При этом попадание в четверку оценивается в 1.73.

•‎ «Эвертон» – а что тут сказать. Команда снова в последнем вагоне с одним очком. Каждый год ждешь, что времена Мойеса вернуться, но реальность сурова. На то, что синяя часть Ливерпуля вылетит в этом сезоне можно поставить за 2.55.

Сюрпризы:

•‎ «Брайтон» снова удачно продал ведущих игроков, нашел им замену и комфортно идет на шестой строчке с девятью очками. Игра поставлена, 12 забитых мячей – лучший показатель в лиге и по самым смелым прикидкам возможно попадание в четверку за 2.05. В топ-6 даже не обсуждается, кэф 1.22.

•‎ «Тоттенхэм» просто хорош. Даже очень. Абузивные отношения с Кейном закончены, команда спокойно играет без героя прошлого, не концентрируясь только н персоне Харри. 11 забитых и 4 пропущенных мяча, xGF 2.16, 3,75 забитых голов в среднем за матч, короче, северный Лондон вернулся. 1.71 на попадание в топ-4 – отличная ставка.

Ла Лига: «Жирона» неожиданно в лидерах, «Вильярреал» тонет

В Испании время остановилось. Одни и те же действующие лица, практически один состав команд-лифтов, поэтому на фоне всего происходящего только две команды удивили на старте.

Сюрприз:

•‎ «Жирона» на второй строчке! Одна из составных частей «Сити Групп» (той самой, которой владеют шейхи из «Манчестер Сити»), внезапно взлетела в таблице, при этом не потерпев ни одного поражения. Сочетание игровой вариативности и крутой атаки кажется мощным оружием, особенно на фоне конкурентов за еврокубки, многие из которых провалились. Коэффициент 4.90, конечно же, для самых смелых, но пока что все идет к тому, что в четвертой еврокубковой корзине в следующем сезоне возможно пополнение.

Разочарование:

•‎ Подлодка «Вильярреала» идет ко дну. Всего три очка в четырех играх, Кике Сетьена выгнали, поставив на его место Пачету, работавшего с командами-аутсайдерами Ла Лиги – «Вальядолидом», «Уэской» и «Эльче». Курс ясен – не вылететь, но легко сказать. На вылет 29.00, но эти цифры к зиме точно приблизятся минимум к 10.00.

Серия А: синдром Моуринью, «Лечче» в топе

Как и в Ла Лиге, в таблице одни и те же команды, только две поменялись местами, причем радикально.

Сюрприз:

•‎ «Лечче» внезапно в четверке, делит третью строчку с «Ювентусом», работа тренера Д’Аверсо впечатляет. На старте побито «Лацио» (2:1), ничья с «Фиорентиной» на выезде (2:2), причем волевая, отыгрались с 0:2. Победу над «Салернитаной» выведем за скобки. Попадание в шестерку с такой игрой вполне возможно, да и коэффициент на это хоть и высокий, но не забывайте, мы тут про «Лечче» – 5.65.

Разочарование:

•‎ «Рома» в зоне вылета всего с одним очком. Да, все можно списать на то, что Моуринью уже не тот, продали Ибанеса и Матича, но не стоит забывать, что в атаке пока не налажены связи, один Беллотти старается, как может. Лукаку пока не в форме, Азмун непонятно для чего в ротации, проигрыш «Вероне»… попадание в топ-4 оценивается в 2.15. Это, конечно, по силам, но не факт.

Бундеслига: «Байер» и «Штутгарт» прекрасны, «Менхенгладбах» – ужасен

Сюрпризы:

•‎ Возможно будущий главный тренер «Реала» Хаби Алонсо создает сказку в «Леверкузене». «Байер» страшен в быстрых переходах (пока есть Фримпонг, иначе быть не может), но и позиционные атаки ломают оборону соперников. Команда по делу лидирует в Бундеслиге. Вряд ли задержится так высоко на весь сезон, но в топе точно будет. Стать чемпионом без учета «Баварии» – задача посильная, а коэффициент в 5.20 – приятный комплимент.

•‎ «Штутгарт» деклассирует дома. Две победы с общим счетом 10:0 (и влет «Лейпцигу» 1:5) – самая яркая команда сезона найдена. «Швабы» обязаны задержаться в Бундеслиге на этот сезон, а самые смелые оценки аналитиков уже ставят команду в топ-6 чемпионата с коэффициентом 1.78! Будем смотреть дальше, пока сезон однозначно в плюс.

Разочарование:

•‎ Когда из команды уходят все лидеры от Хоффмана до Тюрама – пора принимать реальность. Про еврокубки в‎ «Менхенгладбахе» пора забыть, по крайней мере на этот сезон. Пока что команда не смогла перестроиться под стиль Херардо Сеоане, как итог – одно очко и третье место с конца. Аналитики верят, что в топ-6 «Гладбах» обязан попадать, коэффициент – 2.05.

Лига 1: Эффект Кузяева и пропащий «Лион»

Сюрприз:

•‎ Далер пришел – порядок навел. Один из главных фаворитов на вылет – «Гавр» (все еще 1.40), с пятью очками в середине таблицы. Российский полузащитник показывает класс, тащит на себе и забивает так, что даже Месси будет завидовать. Однозначно рекомендуем к просмотру.

Разочарование:

•‎ Лучший показатель того, что «Лион» в этом году никак не сможет побороться за топовые места – назначение Гаттузо на пост тренера. Итоги сезона можно подводить уже сегодня, легендарное интервью Рино в помощь. При этом попадание в шестерку идет за 1.67, – выводы делайте сами.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Bardens/Getty Images, Alex Caparros; East News/LOIC VENANCE/AFP; Fotografo01/Keystone Press Agency, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press